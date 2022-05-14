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В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.
Здоровье
14 мая 2022 г. 16:44
В Азербайджане за сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 792 668 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 782 904 человека вылечились, 9 709 – скончались, число активных больных составляет 55.

За последние сутки в стране проведено 2 782 теста на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 850 674 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 4 new COVID-19 cases, no deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 4 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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