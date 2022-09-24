В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились.

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончался один человек с положительным результатам анализа.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 809 420 человек вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 339.

За последние сутки в стране проведено 2 938 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 234 280 тестов.