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В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились.
Здоровье
24 сентября 2022 г. 16:41
В Азербайджане за сутки выявлено 149 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 210 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончался один человек с положительным результатам анализа.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 820 662 случая заражения коронавирусной инфекцией, 809 420 человек вылечились, 9 903 – скончались, число активных больных составляет 1 339.
За последние сутки в стране проведено 2 938 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 7 234 280 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 149 more coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 149 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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