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В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека

В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 человека.
Здоровье
4 апреля 2022 г. 17:11
В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки число вакцинированных первой дозой не изменилось, второй составило 2, тремя и более дозами – 1, бустерной дозой после положительного ответа никто не вакцинировался.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 491 580, из них первую дозу вакцины получили 5 327 175, две дозы - 4 827 903, бустерную и более доз - 3 106 036 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 230 466 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan vaccinates three people on April 4
Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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