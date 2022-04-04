В Азербайджане за сутки вакцинированы три человека

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 человека.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 3 человека.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки число вакцинированных первой дозой не изменилось, второй составило 2, тремя и более дозами – 1, бустерной дозой после положительного ответа никто не вакцинировался.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 491 580, из них первую дозу вакцины получили 5 327 175, две дозы - 4 827 903, бустерную и более доз - 3 106 036 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 230 466 человек.