В Азербайджане за сутки вакцинированы более 9 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 818 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 9 818 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки число вакцинированных первой дозой составило 811, второй – 848, тремя и более дозами – 7 594, бустерной дозой после положительного ответа - 565 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 491 577, из них первую дозу вакцины получили 5 327 175, две дозы - 4 827 901, бустерную и более доз - 3 106 035 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 230 466 человек.