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В Азербайджане за сутки вакцинированы более 23 тысяч человек

В Азербайджане за сутки вакцинированы более 23 тысяч человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 23 095 человек.
Здоровье
6 марта 2022 г. 16:34
В Азербайджане за сутки вакцинированы более 23 тысяч человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 23 095 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 281, второй - 1 548 человек, тремя и более дозами – 19 049, бустерной дозой после положительного ответа – 1 217 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 159 751, из них первую дозу вакцины получили 5 308 722, две дозы - 4 795 324, бустерную дозу - 2 842 065 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 213 590 человек.

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Версия на английском языке Over 13.15M COVID vaccine jabs administered in Azerbaijan
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