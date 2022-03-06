В Азербайджане за сутки вакцинированы более 23 тысяч человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 23 095 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 23 095 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 281, второй - 1 548 человек, тремя и более дозами – 19 049, бустерной дозой после положительного ответа – 1 217 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 159 751, из них первую дозу вакцины получили 5 308 722, две дозы - 4 795 324, бустерную дозу - 2 842 065 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 213 590 человек.