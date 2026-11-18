Россия будет поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу до 31 декабря, после чего переориентирует поставки на Китай.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон.

По его словам, пока что российский СПГ продолжает поступать в Европу.

"Будем до 31 декабря, до 23:30 будем поставлять", - сказал он.

По его словам, переориентация на китайский рынок РФ уже "проработала".

"Большая доля того, что мы сейчас будем перенаправлять из Европы, как раз пойдет в Китай", - добавил Михельсон.

Как сообщалось, с 1 января 2027 года будет запрещен импорт российского СПГ в ЕС по долгосрочным контрактам. Запрет введен как в рамках санкций, так и согласно европейской директиве.