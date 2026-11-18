Азербайджан и Грузия обсудили развитие экономического партнерства
Бизнес
- 18 ноября, 2026
- 14:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан и Грузия обсудили перспективы развития экономического партнерства и расширение торгового-инвестиционных связей.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на странице в соцсети X.
Обсуждения состоялись на встрече с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, находящейся с визитом в Азербайджане.
Стороны также рассмотрели перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Грузии в промышленности, энергетике и транспортно-логистической сфере.
"Мы подчеркнули важность совместной деятельности для реализации общих экономических интересов и продвижения региональных инициатив", - написал министр.
Фото
Фото
Последние новости
15:45
ЕС в 2027 году выделит Украине около 15 млрд на беспилотники и боеприпасыДругие страны
15:45
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с ЛатвиейВнешняя политика
15:44
Ильхам Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздникаВнешняя политика
15:27
Трамп, Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались в рамках саммита АТЭСДругие страны
15:18
В США могут обязать компании раскрывать использование китайских моделей ИИДругие страны
15:13
ЦБ Азербайджана и ROX Capital Group обсудили перспективы сотрудничестваФинансы
15:06
Азербайджан увеличил импорт бензина Premium из Болгарии в 31 разЭнергетика
15:05
МИД Германии: Компании ФРГ и Азербайджана имеют потенциал для совместных инвестицийБизнес
14:58
Фото
Азербайджан и Австрия провели политические консультацииВнешняя политика