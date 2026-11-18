Азербайджан и Грузия обсудили перспективы развития экономического партнерства и расширение торгового-инвестиционных связей.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на странице в соцсети X.

Обсуждения состоялись на встрече с заместителем премьер-министра, министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, находящейся с визитом в Азербайджане.

Стороны также рассмотрели перспективы развития сотрудничества Азербайджана и Грузии в промышленности, энергетике и транспортно-логистической сфере.

"Мы подчеркнули важность совместной деятельности для реализации общих экономических интересов и продвижения региональных инициатив", - написал министр.