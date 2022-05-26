В Азербайджане за сутки три человека заразились коронавирусом, двое скончались

В Азербайджане зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались двое человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 735 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 978 человек, 9 712 скончались, активно больных - 45.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 692 теста, всего - 6 883 123 теста.