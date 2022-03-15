В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 22 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 591 человек.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 22 591 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 1 152 человека, второй – 1 847, тремя и более дозами – 18 460, бустерной дозой после положительного ответа – 1 132 человека.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 286 364, из них первую дозу вакцины получили 5 315 399, две дозы - 4 805 594, бустерную дозу и более доз – 2 945 147 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 220 224 человека.