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В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 17 тыс. человек

В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 17 тыс. человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 17 574 человека.
Здоровье
16 марта 2022 г. 18:34
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 17 тыс. человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 17 574 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня число вакцинированных первой дозой составило 868 человек, второй – 1 729, тремя и более дозами – 14 072, бустерной дозой после положительного ответа – 905 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 303 938, из них первую дозу вакцины получили 5 316 267, две дозы - 4 807 323, бустерную дозу и более доз – 2 959 219 человек, бустерную дозу после положительного ответа - 221 129 человек.

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