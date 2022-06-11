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В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек

В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 920 человек
Здоровье
11 июня 2022 г. 16:39
В Азербайджане за сутки от COVID-19 вакцинированы более 1 900 человек

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинированы 1 920 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В течение дня количество вакцинированных первой дозой составило 274 человека, второй дозой - 240 человек, третьей и более дозами – 1 288 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата – 118 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 743 509, из них первую дозу вакцины получили 5 350 763, две дозы - 4 850 905, бустерную дозу - 3 294 460 человек. Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 247 381 человек.

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