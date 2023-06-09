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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).
Здоровье
9 июня 2023 г. 20:51
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за последние сутки выявлено 3 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки 4 человека выздоровели, фактов смерти от коронавируса не зарегистрировано.

В целом в стране выявлено 831 876 фактов заражения, из них 821 576 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 20 активно больных, от коронавируса скончались 10 280 человек.

За последние сутки для выявления новых случаев заражения проведено 472 теста, всего на сегодняшний день - 7 630 048 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 3 nəfər koronavirusa yoluxub

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