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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек В Азербайджане за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), девять человек выздоровели.
Здоровье
3 июня 2023 г. 19:58
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились шесть человек

В Азербайджане за последние сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), девять человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента скончались.

В целом в стране выявлено 831 859 фактов заражения, из них 821 539 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 43 активных больных. Всего скончались 10 277 человек.

За последние сутки для выявления новых случаев заражения проведено 1 472, всего на сегодняшний день - 7 625 572 теста.

За сутки в стране вакцинированы 68 человек. На сегодня в целом в Азербайджане использовано 13 965 826 доз вакцин от коронавируса.

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