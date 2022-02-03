В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 267 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 6 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 267 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 18 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 676 426 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 633 994 человека, 8 797 скончались, активно больных - 33 635.

За последние сутки проведено 17 272 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 208 402 теста.