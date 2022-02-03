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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек В Азербайджане зарегистрировано 6 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 267 пациентов вылечились.
Здоровье
3 февраля 2022 г. 15:36
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 6 113 человек

В Азербайджане зарегистрировано 6 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 267 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 18 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 676 426 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 633 994 человека, 8 797 скончались, активно больных - 33 635.

За последние сутки проведено 17 272 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за прошедший период - 6 208 402 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 6,113 new COVID cases, 18 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 6 113 nəfər koronavirusa yoluxub, 18 nəfər ölüb

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