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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека В Азербайджане зарегистрировано 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 122 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
16 мая 2021 г. 16:44
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека

В Азербайджане зарегистрировано 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 122 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в стране выявлено 329 843 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 314 900 человек прошли лечение и выздоровели, 4 779 человек умерли. Число пациентов с коронавирусом сейчас составляет 10 164 человека.

За прошедший период было проведено 3 384 053, сегодня - 8 374 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 472 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 472 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 11 nəfər vəfat edib

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