В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 472 человека

В Азербайджане зарегистрировано 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 122 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 122 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 11 человек с положительным тестом на COVID-19 умерли.

До настоящего времени в стране выявлено 329 843 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 314 900 человек прошли лечение и выздоровели, 4 779 человек умерли. Число пациентов с коронавирусом сейчас составляет 10 164 человека.

За прошедший период было проведено 3 384 053, сегодня - 8 374 теста.