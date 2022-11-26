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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 25 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 25 человек В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 33 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
26 ноября 2022 г. 16:43
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 25 человек

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 33 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 824 193 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 813 942 человека прошли лечение и выздоровели, активно больных - 275 человек. Всего скончались 9 976 человек.

За последние сутки проведено 2 015, всего - 7 369 434 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 25 new COVID-19 cases, one death
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 25 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb

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