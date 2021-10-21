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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2005 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2005 человек В Азербайджане зарегистрировано 2 005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 011 больных вылечились.
Здоровье
21 октября 2021 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2005 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 011 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 20 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 509 862 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 481 696 излечились, 6 829 скончались. Число активно больных пациентов составляет 21 337 человек.

За последние сутки проведено 12 533 теста на выявление коронавируса, всего - 5 069 352 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 2,005 new coronavirus cases, 20 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 005 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər ölüb

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