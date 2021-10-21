В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2005 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 005 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1 011 больных вылечились.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 20 человек.
На сегодняшний день в стране выявлено 509 862 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 481 696 излечились, 6 829 скончались. Число активно больных пациентов составляет 21 337 человек.
За последние сутки проведено 12 533 теста на выявление коронавируса, всего - 5 069 352 теста.