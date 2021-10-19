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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 863 больных вылечились.
Здоровье
19 октября 2021 г. 16:41
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 863 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 15 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 505 554 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 479 675 излечились, 6 793 скончались. Число активно больных пациентов составляет 19 086 человек.

За последние сутки проведено 12 189 тестов на выявление коронавируса, всего - 5 044 744 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan's active COVID case count keeps rising
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2102 nəfər koronavirusa yoluxub, 15 nəfər ölüb

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