В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 102 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 863 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 863 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 15 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 505 554 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 479 675 излечились, 6 793 скончались. Число активно больных пациентов составляет 19 086 человек.

За последние сутки проведено 12 189 тестов на выявление коронавируса, всего - 5 044 744 теста.