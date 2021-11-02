В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 178 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 010 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 010 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался 31 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 534 748 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 497 363 человека, 7 132 скончались, активно больных - 30 253.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 889 тестов, в целом - 5 214 586 тестов.