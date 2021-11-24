В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1924 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 924 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 873 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 924 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 873 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 23 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 578 627 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 543 200 человек, 7 709 скончались, активно больных - 27 718.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 11 584 теста, в целом - 5 473 157 тестов.