В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 499 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 499 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 20 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 572 085 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 535 674 человека, 7 599 скончались, активно больных - 28 812.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведен 13 271 тест, в целом - 5 431 440 тестов.