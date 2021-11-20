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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека В Азербайджане зарегистрировано 1 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 499 больных вылечились.
Здоровье
20 ноября 2021 г. 16:53
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1763 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 763 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 499 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 20 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 572 085 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 535 674 человека, 7 599 скончались, активно больных - 28 812.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведен 13 271 тест, в целом - 5 431 440 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,763 more coronavirus cases, 20 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1763 nəfər koronavirusa yoluxub, 20 nəfər ölüb

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