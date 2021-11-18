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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 124 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 124 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 669 больных вылечились.
Здоровье
18 ноября 2021 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 124 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 669 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 568 089 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 530 774 человека, 7 551 скончался, активно больных - 29 764.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 963 теста, в целом - 5 405 244 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 2,124 new COVID-19 cases, 27 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 124 nəfər koronavirusa yoluxub, 27 nəfər ölüb

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