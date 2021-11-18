В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 124 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 669 больных вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 2 669 больных вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 27 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 568 089 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 530 774 человека, 7 551 скончался, активно больных - 29 764.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом проведено 12 963 теста, в целом - 5 405 244 теста.