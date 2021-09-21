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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 594 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 594 человека В Азербайджане зарегистрировано 1 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 543 пациента вылечились.
Здоровье
21 сентября 2021 г. 19:16
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 594 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 543 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 475 053 факта заражения COVID-19, вылечились 439 080 человек, 6 353 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 29 620 человек.

За последние сутки в стране было проведено 13 583, в общей сложности - 4 764 847 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,594 new COVID-19 cases, 26 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1594 nəfər koronavirusa yoluxub, 26 nəfər ölüb

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