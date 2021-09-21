В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 594 человека

В Азербайджане зарегистрировано 1 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 543 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 543 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 26 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 475 053 факта заражения COVID-19, вылечились 439 080 человек, 6 353 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 29 620 человек.

За последние сутки в стране было проведено 13 583, в общей сложности - 4 764 847 тестов.