В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 178 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 322 пациента вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 178 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 322 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 477 587 фактов заражения COVID-19, вылечились 444 053 человека, 6 394 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 27 140 человек.

За последние сутки в стране было проведено 12 331, в общей сложности - 4 790 724 теста.