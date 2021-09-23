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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек В Азербайджане зарегистрировано 1 178 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 322 пациента вылечились.
Здоровье
23 сентября 2021 г. 16:42
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 178 человек

В Азербайджане зарегистрировано 1 178 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 2 322 пациента вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 24 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 477 587 фактов заражения COVID-19, вылечились 444 053 человека, 6 394 скончались.

Число больных COVID-19 в стране на сегодня составляет 27 140 человек.

За последние сутки в стране было проведено 12 331, в общей сложности - 4 790 724 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 1,178 new coronavirus infections, 24 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 178 nəfər koronavirusa yoluxub, 24 nəfər ölüb

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