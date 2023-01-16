В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 11 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 11 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 816 872 человека вылечились, число активно больных составляет 457. Всего скончались 10 050 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 676 тестов, всего на сегодняшний день - 7 458 556 тестов.