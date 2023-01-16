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В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 11 человек вылечились.
Здоровье
16 января 2023 г. 16:49
В Азербайджане за сутки два человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 11 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 816 872 человека вылечились, число активно больных составляет 457. Всего скончались 10 050 человек.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 676 тестов, всего на сегодняшний день - 7 458 556 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 2 nəfər koronavirusa yoluxub

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