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В Азербайджане за сутки 58 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 58 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.
Здоровье
2 апреля 2023 г. 16:41
В Азербайджане за сутки 58 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 47 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодня в стране выявлено 829 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 819 219 человек вылечились, число активных больных составляет 453. Всего скончались 10 185 человек.

За последние сутки проведено 931 тест, всего на сегодня - 7 560 679 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 58 new coronavirus cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 58 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər vəfat edib

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