В Азербайджане за сутки 71 человек заразился коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 70 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 70 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 816 942 человека вылечились, число активно больных составляет 454. Всего скончались 10 054 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 2 863 теста, всего на сегодняшний день - 7 461 419 тестов.