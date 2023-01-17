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В Азербайджане за сутки 71 человек заразился коронавирусом

В Азербайджане за сутки 71 человек заразился коронавирусом В Азербайджане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 70 человек вылечились.
Здоровье
17 января 2023 г. 16:45
В Азербайджане за сутки 71 человек заразился коронавирусом

В Азербайджане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19), 70 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончались 4 человека.

На сегодняшний день в стране выявлено 827 450 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 816 942 человека вылечились, число активно больных составляет 454. Всего скончались 10 054 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 2 863 теста, всего на сегодняшний день - 7 461 419 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 71 yeni yoluxma qeydə alınıb, 4 nəfər vəfat edib

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