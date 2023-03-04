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В Азербайджане за сутки 34 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 34 человека заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.
Здоровье
4 марта 2023 г. 16:45
В Азербайджане за сутки 34 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 682 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 366 человек вылечились, число активно больных - 189. Всего скончались 10 127 человек.

За последние сутки проведено 1 415 тестов, всего на сегодняшний день - 7 531 433 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa 34 yeni yoluxma qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb

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