В Азербайджане за сутки 34 человека заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 15 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался один человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 828 682 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 366 человек вылечились, число активно больных - 189. Всего скончались 10 127 человек.

За последние сутки проведено 1 415 тестов, всего на сегодняшний день - 7 531 433 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом.