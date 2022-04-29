В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 16 пациентов вылечились.

В Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 16 пациентов вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев летального исхода от коронавируса не зарегистрировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 558 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 782 744 человека, 9 709 скончались, активно больных - 105.

За последние сутки в стране проведен 2 731 тест на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 8811 382 теста.