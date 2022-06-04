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В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 11 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
4 июня 2022 г. 16:51
В Азербайджане за сутки 13 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 11 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлен 792 804 факта заражения COVID-19, 783 040 человек вылечились, 9 713 скончались, число активно больных - 51.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 3022 тестов, всего -6 905 419 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 13 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 13 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb

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