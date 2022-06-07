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В Азербайджане за сутки 10 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане за сутки 10 человек заразились коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
7 июня 2022 г. 16:50
В Азербайджане за сутки 10 человек заразились коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 7 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки от коронавируса скончался 1 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 820 фактов заражения COVID-19, 783 049 человек вылечились, 9 714 скончались, число активно больных - 57.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 508 тестов, всего - 6 911 894 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 10 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 10 nəfər koronavirusa yoluxub

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