В Азербайджане за сентябрь медработникам выплачено 11,1 млн премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в сентябре нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 10 млн манатов, а немедицинским работника

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в сентябре нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 10 млн манатов, а немедицинским работникам - около 1,1 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь текущего года выплачена надбавка в размере 6341,30 манатов, пропорционально рабочему времени.

В сентябре волонтерам была выплачена премия в размере 1250 манатов, что в ежемесячном эквиваленте составляет 250 манатов на человека.