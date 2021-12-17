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В Азербайджане за сентябрь медработникам выплачено 11,1 млн премий и надбавок

В Азербайджане за сентябрь медработникам выплачено 11,1 млн премий и надбавок Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в сентябре нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 10 млн манатов, а немедицинским работника
Здоровье
17 декабря 2021 г. 10:58
В Азербайджане за сентябрь медработникам выплачено 11,1 млн премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в сентябре нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 10 млн манатов, а немедицинским работникам - около 1,1 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.

Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь текущего года выплачена надбавка в размере 6341,30 манатов, пропорционально рабочему времени.

В сентябре волонтерам была выплачена премия в размере 1250 манатов, что в ежемесячном эквиваленте составляет 250 манатов на человека.

Месяц

Госмедучреждения

Частные медучреждения

Волонтеры

Общее

Медработники

Не медработники

Сентябрь

9,959,747.27 AZN

(8802 чел.)

1,129,057.48 AZN

(2119 чел.)

6341,30 AZN

(3 чел.)

1250,00 AZN

(5 чел.)

(11,096,396.04 AZN)

(10929 чел.)
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Версия на азербайджанском языке Tibb işçilərinə sentyabr ayına görə 11,1 milyon manata yaxın müddətli əlavə və mükafat ödənilib

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