В Азербайджане за сентябрь медработникам выплачено 11,1 млн премий и надбавок

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в сентябре нынешнего года выплатило медицинским работникам, участвовавшим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, около 10 млн манатов, а немедицинским работникам - около 1,1 млн манатов, пропорционально их рабочему времени.
Как сообщили Report в Агентстве, согласно соответствующему распоряжению Кабинета министров, медицинским работникам, работающим в частных медицинских учреждениях, привлеченным к мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией, за сентябрь текущего года выплачена надбавка в размере 6341,30 манатов, пропорционально рабочему времени.
В сентябре волонтерам была выплачена премия в размере 1250 манатов, что в ежемесячном эквиваленте составляет 250 манатов на человека.
|
Месяц
|
Госмедучреждения
|
Частные медучреждения
|
Волонтеры
|
Общее
|
Медработники
|
Не медработники
|
Сентябрь
|
9,959,747.27 AZN
(8802 чел.)
|
1,129,057.48 AZN
(2119 чел.)
|
6341,30 AZN
(3 чел.)
|
1250,00 AZN
(5 чел.)
|
(11,096,396.04 AZN)
(10929 чел.)