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В Азербайджане за прошедшие сутки коронавирусом заразились восемь человек

В Азербайджане за прошедшие сутки коронавирусом заразились восемь человек В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов выздоровели.
Здоровье
9 мая 2023 г. 00:19
В Азербайджане за прошедшие сутки коронавирусом заразились восемь человек

В Азербайджане за прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом, шестеро пациентов выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти среди инфицированных COVID не зафиксировано.

Всего в стране выявлено 831 563 факта заражения, из них 821 130 человек выздоровели, в настоящее время проходят лечение 176 инфицированных коронавирусом, от COVID-19 скончались 10 257 человек.

За минувшие сутки проведено 634 теста на выявление коронавируса, всего - 7 597 921 тест.

За прошедшие сутки обратившихся для вакцинации от коронавируса не было. В целом, в Азербайджане использовано 13 962 579 доз вакцин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ötən gün 8 nəfər koronavirusa yoluxub

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