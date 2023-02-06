О нас

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.
Здоровье
6 февраля 2023 г. 16:37
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

Всего в стране выявлено 828 085 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 816 человек излечились, в настоящее время насчитывается 173 активно больных. Всего скончались 10 096 человек.

За последние сутки проведено 619 тестов, всего на сегодняшний день - 7 496 659 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 3 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 3 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

Другие новости из категории

Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта
Ученые нашли вещество, которое может защищать мозг от последствий инсульта
6 февраля 2023 г. 05:51
За сутки в Азербайджане вакцинированы 128 человек
За сутки в Азербайджане вакцинированы 128 человек
5 февраля 2023 г. 16:36
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 18 человек
5 февраля 2023 г. 16:34
ВОЗ: В мире с начала 2022 года выявили более 85 тыс. случаев заражения оспой обезьян
ВОЗ: В мире с начала 2022 года выявили более 85 тыс. случаев заражения оспой обезьян
3 февраля 2023 г. 18:40
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека
В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 24 человека
3 февраля 2023 г. 17:39
В Азербайджане за сутки вакцинированы 258 человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 258 человек
3 февраля 2023 г. 17:31
В России выявили второй случай заражения подвариантом кракен
В России выявили второй случай заражения подвариантом "кракен"
3 февраля 2023 г. 10:04
В Азербайджане за сутки вакцинированы 193 человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы 193 человека
2 февраля 2023 г. 17:57
В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом
2 февраля 2023 г. 17:57
В январе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились более тысячи человек
В январе в Клинический медицинский центр с отравлением обратились более тысячи человек
2 февраля 2023 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi