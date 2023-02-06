В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились три человека

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 5 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончавшихся от коронавируса нет.

Всего в стране выявлено 828 085 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 816 человек излечились, в настоящее время насчитывается 173 активно больных. Всего скончались 10 096 человек.

За последние сутки проведено 619 тестов, всего на сегодняшний день - 7 496 659 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом.