В Азербайджане за последние сутки коронавирусом заразились 12 человек

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 18 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 18 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последние сутки случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 793 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 316 человек вылечились, 9 717 – скончались, число активных больных составляет 155.

За последние сутки в стране проведено 1 849 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 957 854 теста.