В Азербайджане за лето 100 человек пострадали от солнечного удара

За летний сезон текущего года (июнь, июль, август) в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило около 100 обращений от пострадавших от солнечного удара по всей стране.

Об этом Report сообщили в TƏBIB.

Согласно информации, 76 обращений поступило из Баку, из них 36 человек были госпитализированы в соответствующие медицинские учреждения. Ещё 35 пациентам оказали медицинскую помощь на месте, а 5 человек отказались от госпитализации.

Одновременно поступили вызовы от 23 человек с симптомами солнечного удара из различных регионов, включая Сумгайыт, Ширван, Сальян, Сиязань, Астару, Загаталу, Габалу, Губу, Гах, Агстафу, Сабирабад, Гаджигабул, Нефтчалу и другие районы. Из них 13 человек получили медицинскую помощь на месте, а 10 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.