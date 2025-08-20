В Азербайджане за год от пневмонии скончались 425 человек

11:37

В Азербайджане в прошлом году зафиксирован рост заболеваемости пневмонией.

В ответ на запрос Report в Госкомстате сообщили, что число пациентов, у которых в 2024 году впервые диагностировали пневмонию, составило 64 227 (в 2013 году — 58 507).

Среди них 32 234 мужчины и 31 993 женщины. При этом 13 362 пациента находились в возрасте от 3 до 13 лет, 484 - от 14 до 17 лет, а 11 498 - от 18 до 29 лет, 35 283 человека - 30 лет и старше.

Число смертей от пневмонии в стране в прошлом году составило 425 (224 - в городской местности, 201 - в сельской) против 445 в 2023 году.