В Азербайджане за 10 месяцев зафиксирован рост объема медицинских услуг

В Азербайджане за 10 месяцев 2025 года зафиксирован 12-процентный рост объема медицинских услуг.

Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, об этом заявила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова на тренинге на тему "Принципы функционирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и организации медицинских услуг".

По ее словам, за этот период населению оказано 77 млн 774,522 тыс. медуслуг, что на 12% больше, чем в прошлом году. "За аналогичный период 2024 года это число составило 69 млн 596,85 тыс. В целом 50% населения воспользовались услугами ОМС".

Ахмедова также сообщила, что за 10 месяцев текущего года количество операций и процедур увеличилось на 5% год к году: "Чаще всего в государственных медицинских учреждениях выполняются гинекологические, урологические и офтальмологические операции".