Названы самые распространенные болезни сердца у детей

Специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Фарид Алиев ответил на актуальные вопросы о сердечно-сосудистых заболеваниях, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях

Специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Фарид Алиев ответил на актуальные вопросы о сердечно-сосудистых заболеваниях, поступающие в аккаунты министерства в соцсетях

Как сообщает Report, он сказал, что самые распространенные симптомы инфаркта миокарда — боль или дискомфорт в середине или левой части груди. Вместо боли могут быть ощущения давления, сжатия, жжения. Боль может распространяться на другие части тела — верхнюю часть живота, плечи, руки, шею, горло, нижнюю челюсть и зубы. Помимо этого, может появляться в эпигастральной области (зона, соответствующая проекции желудка на переднюю брюшную стенку). Интенсивность боли у разных людей варьируется. Иногда боль при инфаркте миокарда ощущается только в одной из этих областей и длится более 20 минут.

Боль может быть острой или тупой, некоторые больные описывают свои ощущения, как дискомфорт, сжимающую, давящую, распирающую боль, изжогу или жжение. Кроме того, распространены следующие симптомы: головокружение, слабость, тошнота, рвота, одышка и потливость, холодный пот и др.

По словам Ф.Алиева, при первых признаках сердечного приступа оптимальное лечение острого инфаркта миокарда возможно в результате ранней доставки больного в центр, где возможно выполнение коронарного вмешательства. Человек, испытывающий характерные симптомы сердечного приступа, должен в первую очередь вызвать скорую медицинскую помощь. На ранней стадии скорая помощь должна быть доставлена в центр, где может быть выполнено инвазивное вмешательство (аортокоронарное шунтирование).

Существуют специальные программы для дозирования физической нагрузки после перенесенного инфаркта. Следует посоветоваться с кардиологом относительно безопасных видов физической активности и их интенсивности. Следует избегать высокоинтенсивных нагрузок с сопротивлением (поднятие тяжестей), занятий физическими упражнениями в холодное время суток и после еды, так как это является дополнительной нагрузкой на сердце. Помимо этого, в период выздоровления после инфаркта миокарда рекомендуется выполнять комплекс дыхательных упражнений.

Эксперт-специалист Министерства также рассказал об основных факторах риска развития сердечно-сосудистыми заболевания. Он сказал, что какой-либо одной причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний нет: "Поэтому ряд факторов риска являются причиной их возникновения. Пациенты с хронической почечной недостаточностью, неконтролируемым артериальным давлением и диабетом имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, высокий уровень холестерина, ожирение и депрессия также являются факторами риска кардиоваскулярных заболеваний. По этой причине факторы риска делятся на 2 группы - модифицируемые и немодифицируемые. К модифицируемым факторам относятся: высокий уровень общего холестерина; гипертония; диабет; переедание и ожирение; курение табака, чрезмерное употребление алкоголя; физическая пассивность и др.

К немодифицируемым факторам относятся: возраст; пол; генетическая предрасположенность".

Относительно сердечно-сосудистых заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей, специалист отметил, что к наиболее часто встречающимся у детей сердечно-сосудистым заболеваниям относятся врожденные пороки сердца, ревматические болезни сердца и аритмия: "Врожденный порок сердца у детей является наиболее распространенной врожденной аномалией. К ним относятся: дефекты межпредсердной и предсердно-желудочковой перегородок; дефект межжелудочковой перегородки; заболевания клапанов сердца; синдром гипоплазии левых отделов сердца; тетрада Фалло и др.

Аритмией у детей, или нарушением ритма сердца и проводимости, называется состояние, при котором отмечаются следующие симптомы: смена частоты сердечного ритма; смена ритмической регулярности и источника возбуждения сердечной мышцы; неправильная последовательность или нарушенная связь активизации сердечных желудочков и предсердий.

Следует отметить, что ревматическая болезнь сердца может возникнуть после недолеченной стрептококковой инфекции".