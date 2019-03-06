АПБА выявило факты взимания "дельцами" лишних денег с предпринимателей

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В последние дни во время рассмотрения обращений, поступивших в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, были выявлены факты того, что при импортно-экспортных операциях и в процессе регистрации продбезопасности различные посредники, "дельцы" требуют у субъектов предпринимательства дополнительные средства, не предусмотренные в законодательстве.

Как сообщили Report в АПБА, подобные случаи, наряду с созданием искусственных препятствий при реализации созданных для предпринимателей прозрачных и облегченных процедур, также создают условия для появления определенных негативных фактов.

Отметим, что АПБА выполняет регистрацию и сертификацию экспортно-импортных операций субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в продовольственной сфере, выдает фитосанитарный сертификат на продукцию растительного происхождения, ветеринарный сертификат – на продукцию животного происхождения. В связи с этим в законе "О государственной пошлине" предусмотрены приведенные ниже пошлины, которые должны быть выплачены субъектами предпринимательства.

Таблица тарифов для разрешительных документов, выдаваемых Агентством продбезопасности Азербайджанской Республики

НАЗНАЧЕНИЕ ПОШЛИНЫ СУММА ПОШЛИНЫ 18.66.1. За выдачу ветеринарного свидетельства (один документ) 5 манатов 18.66.2. За выдачу ветеринарного сертификата (один документ) 20 манатов 18.66.3. За выдачу регистрационного свидетельства на ветеринарные препараты (один препарат) 100 манатов 18.66-1. За выдачу сертификата продовольственной безопасности 20 манатов 18.67.1. За выдачу регистрационного свидетельства на пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества (один документ) 100 манатов 18.67.2. За выдачу импортного карантинного разрешения на пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества (одно разрешение) 10 манатов 18.67.3. За выдачу фитосанитарных сертификатов: 18.67.3.1. на одно почтовое отправление (комплект) 18.67.3.2. на одно транспортное средство, вне зависимости от вида (комплект) 2 маната

10 манатов 18.67-1.2. Выдача выписки из реестра продбезопасности субъектам, работающим в сфере продуктов питания

18.67-1.3. Изменение информации реестра в зависимости от сферы деятельности

18.67-1.4. Выдача дубликата реестра 150 манатов



50 манатов 10 манатов

В случае, если субъектам предпринимательства будут предъявлены какие-либо дополнительные незаконные требования помимо предусмотренных в законодательстве госпошлин, об этом следует сообщить в соответствующие правоохранительные органы либо в "Кол-центр - "1003" агентства.