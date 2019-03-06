АПБА выявило факты взимания "дельцами" лишних денег с предпринимателей

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В последние дни во время рассмотрения обращений, поступивших в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, были выявлены факты того, что при импортно-экспортных операциях и в процессе регистрации продбезопасности различные посредники, "дельцы" требуют у субъектов предпринимательства дополнительные средства, не предусмотренные в законодательстве.
Как сообщили Report в АПБА, подобные случаи, наряду с созданием искусственных препятствий при реализации созданных для предпринимателей прозрачных и облегченных процедур, также создают условия для появления определенных негативных фактов.
Отметим, что АПБА выполняет регистрацию и сертификацию экспортно-импортных операций субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в продовольственной сфере, выдает фитосанитарный сертификат на продукцию растительного происхождения, ветеринарный сертификат – на продукцию животного происхождения. В связи с этим в законе "О государственной пошлине" предусмотрены приведенные ниже пошлины, которые должны быть выплачены субъектами предпринимательства.
Таблица тарифов для разрешительных документов, выдаваемых Агентством продбезопасности Азербайджанской Республики
|НАЗНАЧЕНИЕ ПОШЛИНЫ
|СУММА ПОШЛИНЫ
|18.66.1. За выдачу ветеринарного свидетельства (один документ)
|5 манатов
|18.66.2. За выдачу ветеринарного сертификата (один документ)
|20 манатов
|18.66.3. За выдачу регистрационного свидетельства на ветеринарные препараты (один препарат)
|100 манатов
|18.66-1. За выдачу сертификата продовольственной безопасности
|20 манатов
|18.67.1. За выдачу регистрационного свидетельства на пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества (один документ)
|100 манатов
|18.67.2. За выдачу импортного карантинного разрешения на пестициды, биологические препараты и агрохимические вещества (одно разрешение)
|10 манатов
|18.67.3. За выдачу фитосанитарных сертификатов: 18.67.3.1. на одно почтовое отправление (комплект) 18.67.3.2. на одно транспортное средство, вне зависимости от вида (комплект)
|2 маната
10 манатов
|18.67-1.2. Выдача выписки из реестра продбезопасности субъектам, работающим в сфере продуктов питания
18.67-1.3. Изменение информации реестра в зависимости от сферы деятельности
18.67-1.4. Выдача дубликата реестра
|150 манатов
50 манатов 10 манатов
В случае, если субъектам предпринимательства будут предъявлены какие-либо дополнительные незаконные требования помимо предусмотренных в законодательстве госпошлин, об этом следует сообщить в соответствующие правоохранительные органы либо в "Кол-центр - "1003" агентства.
Samirə AbdullayevaАвтор новости