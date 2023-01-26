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В Азербайджане выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 45 человек излечились.
Здоровье
26 января 2023 г. 16:59
В Азербайджане выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 45 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, летальных случаев от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 827 823 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 504 человека излечились. Лечение от коронавируса проходят 242 пациента. Всего скончались 10 077 человек.

За последние сутки проведено 2 183 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 479 912 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 43 new COVID-19 cases
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 43 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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