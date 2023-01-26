В Азербайджане выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 45 человек излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 45 человек излечились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба при Кабинете Министров, летальных случаев от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 827 823 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 504 человека излечились. Лечение от коронавируса проходят 242 пациента. Всего скончались 10 077 человек.

За последние сутки проведено 2 183 теста на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 479 912 тестов.