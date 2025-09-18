Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане выявлено 42 новых случая ВИЧ-инфекции среди наркозависимых

    Здоровье
    • 18 сентября, 2025
    • 16:13
    В Азербайджане выявлено 42 новых случая ВИЧ-инфекции среди наркозависимых

    За период с января по август ткущего года в Азербайджане зарегистрировано 42 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, что составляет 5% от общего числа выявленных случаев.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    В рамках программы заместительной терапии метадоном 740 пациентов получают лечение в трех специализированных центрах страны:

    - 285 человек проходят терапию в Республиканском наркологическом центре;

    - 321 пациент получает помощь в Центре по борьбе со СПИДом;

    - 134 человека лечатся в Сумгаитском наркологическом центре.

    По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.

    Yanvar-avqust aylarında İİV-ə yoluxan 42 nəfər narkotik istifadəçisi olub

