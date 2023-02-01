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В Азербайджане выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.
Здоровье
1 февраля 2023 г. 16:41
В Азербайджане выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались два человека.

В целом в стране выявлено 827 983 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 698 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 198 пациентов. Всего скончались 10 087 человек.

За последние сутки проведено 1 849 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 489 399 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 39 new COVID-19 cases, two deaths
Версия на азербайджанском языке Son sutkada 39 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2 nəfər ölüb

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