В Азербайджане выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались два человека.

В целом в стране выявлено 827 983 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 817 698 человек излечились. Лечение от коронавируса проходят 198 пациентов. Всего скончались 10 087 человек.

За последние сутки проведено 1 849 тестов на выявление COVID-19, всего на сегодняшний день - 7 489 399 тестов.