В Азербайджане выявлено 3 788 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человека скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 228 пациентов излечились.

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 228 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 44 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразился 424 891 человек. Из них излечились 366 126 человек, скончались 5 636 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 52 129 человек.

За последние сутки в стране было проведено 19 693, в общей сложности - 4 461 937 тестов.