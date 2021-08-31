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В Азербайджане выявлено 3 788 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человека скончались

В Азербайджане выявлено 3 788 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человека скончались В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 228 пациентов излечились.
Здоровье
31 августа 2021 г. 17:23
В Азербайджане выявлено 3 788 новых случаев заражения коронавирусом, 44 человека скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 228 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 44 человека.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразился 424 891 человек. Из них излечились 366 126 человек, скончались 5 636 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 52 129 человек.

За последние сутки в стране было проведено 19 693, в общей сложности - 4 461 937 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 3,788 new COVID-19 cases, 44 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 3 788 nəfər koronavirusa yoluxub, 44 nəfər ölüb

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