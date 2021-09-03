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В Азербайджане выявлено 3 762 новых случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались

В Азербайджане выявлено 3 762 новых случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3812 пациентов излечились
Здоровье
3 сентября 2021 г. 15:44
В Азербайджане выявлено 3 762 новых случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 812 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 38 человек.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 436 257 человек. Из них излечились 377 287 человек, скончались 5 760 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 53 210 человек.

За последние сутки в стране было проведено 19 017, в общей сложности - 4 517 734 теста.

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Версия на английском языке COVID-19 recoveries exceed new infections in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 3 762 nəfər koronavirusa yoluxub, 38 nəfər ölüb

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