В Азербайджане выявлено 3 762 новых случая заражения коронавирусом, 38 человек скончались

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3812 пациентов излечились

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 3 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 3 812 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 38 человек.

Всего с начала пандемии в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 436 257 человек. Из них излечились 377 287 человек, скончались 5 760 человек. Число активных больных на сегодняшний день составляет 53 210 человек.

За последние сутки в стране было проведено 19 017, в общей сложности - 4 517 734 теста.