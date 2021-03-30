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В Азербайджане выявлено 2146 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 2146 случаев заражения коронавирусом Скончались 25 человек с положительными анализами на COVID-19
Здоровье
30 марта 2021 г. 14:30
В Азербайджане выявлено 2146 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане зарегистрировано 2 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 838 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 25 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 259 476 человек, из них выздоровели 237 338 человек, умерли 3 538 человек, число активных больных вирусом составляет 18 600 человек.

За последние сутки было проведено 14 099 тестов, за текущий период - 2 858 773 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,146 new coronavirus cases, 25 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa sutkalıq yoluxma 2146-ya çatıb, 25 nəfər ölüb

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