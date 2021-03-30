В Азербайджане выявлено 2146 случаев заражения коронавирусом

Скончались 25 человек с положительными анализами на COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 2 146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 838 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, скончались 25 человек с положительными анализами на COVID-19.

Всего в Азербайджане на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 259 476 человек, из них выздоровели 237 338 человек, умерли 3 538 человек, число активных больных вирусом составляет 18 600 человек.

За последние сутки было проведено 14 099 тестов, за текущий период - 2 858 773 теста.