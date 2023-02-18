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В Азербайджане выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выздоровели.
Здоровье
18 февраля 2023 г. 16:46
В Азербайджане выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 14 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончался один человек.

Всего в стране выявлено 828 338 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 818 104 человека выздоровели, на сегодняшний день имеется 131 активный пациент. Всего от коронавируса скончались 10 103 человека.

За последние сутки проведено 1 272 теста на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 513 104 теста.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 18 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1 nəfər ölüb

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