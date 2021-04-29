В Азербайджане выявлено 1 392 новых случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране выявлен 317 913 факта заражения коронавирусной инфекцией

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 392 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 274 пациента излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 317 913 факта заражения коронавирусной инфекцией, 287 298 человек вылечились, 4 490 скончались. Число активно больных составляет 26 125 человек.

За последние сутки было проведено 11 756 тестов, всего - 3 229 867 тестов.