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В Азербайджане выявлено 1 392  новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 1 392  новых случая заражения коронавирусом На сегодняшний день в стране выявлен 317 913 факта заражения коронавирусной инфекцией
Здоровье
29 апреля 2021 г. 16:42
В Азербайджане выявлено 1 392  новых случая заражения коронавирусом
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В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 1 392 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 274 пациента излечились.

Как передает Report, об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 29 человек.

На сегодняшний день в стране выявлен 317 913 факта заражения коронавирусной инфекцией, 287 298 человек вылечились, 4 490 скончались. Число активно больных составляет 26 125 человек.

За последние сутки было проведено 11 756 тестов, всего - 3 229 867 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,392 new COVID-19 cases, 29 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 392 nəfər COVID-19-a yoluxub, 29 nəfər vəfat edib

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