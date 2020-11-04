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В Азербайджане выявлено 1 227 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 1 227 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане зарегистрировано 1 227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
4 ноября 2020 г. 15:16
В Азербайджане выявлено 1 227 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 12 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 697 человек выздоровели, 780 скончались, лечение 13 032 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 391 253 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 474.

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Версия на английском языке COVID-19: Azerbaijan confirms 1,227 new cases
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 1 227 yeni yoluxma faktı qeydə alındı

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