В Азербайджане выявлено 1 227 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 1 227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек выписаны после выздоровления.

В Азербайджане зарегистрировано 1 227 новых случаев заражения коронавирусом, 667 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 12 пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 59 509 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 45 697 человек выздоровели, 780 скончались, лечение 13 032 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 391 253 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составляет 11 474.