    В Азербайджане выявили опасный вирус в саженцах из Турции

    Здоровье
    • 19 марта, 2026
    • 15:07
    В Азербайджане выявили опасный вирус в саженцах из Турции

    В партии саженцев персика, нектарина и черешни, ввезенных в Азербайджан из Турции, был выявлен вирус Шарка (заболевание, провоцирующее пожелтение листьев и ухудшение качества плодов - ред.).

    Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В связи с выявленным фактом было принято решение о вывозе зараженной партии за пределы таможенной территории страны, ее уничтожении либо утилизации.

    На основании обращения предпринимателей было уничтожено 15 100 саженцев персика, 3600 саженцев нектарина и 300 саженцев черешни.

    Вирус Шарка Агентство пищевой безопасности Карантин растений Фитосанитарный контроль Зараженная продукция
    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən şaftalı, nektarin, gilasda Şarka virusu aşkarlanıb
