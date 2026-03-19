В Азербайджане выявили опасный вирус в саженцах из Турции
- 19 марта, 2026
- 15:07
В партии саженцев персика, нектарина и черешни, ввезенных в Азербайджан из Турции, был выявлен вирус Шарка (заболевание, провоцирующее пожелтение листьев и ухудшение качества плодов - ред.).
Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
В связи с выявленным фактом было принято решение о вывозе зараженной партии за пределы таможенной территории страны, ее уничтожении либо утилизации.
На основании обращения предпринимателей было уничтожено 15 100 саженцев персика, 3600 саженцев нектарина и 300 саженцев черешни.
